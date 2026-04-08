ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಿಸುಮಾತು, ನಗುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ
Ghost village story ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪಿಸುಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಹೋಗೋಕೆ ಯಾರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲಿದು? ಯಾಕೆ ಪಿಸುಮಾತು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ?
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಥೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ಕುಲ್ಧಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮ ಅನೇಕ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಇವು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನ ದಿವಾನ ಸಲಾಂ ಸಿಂಗ್, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. "ದುರ್ಬಲ ದಿವಾನ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದನು.
ಯಾರೂ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಜನರು 84 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪಾಲಿವಾಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಪಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಿಸುಮಾತು
ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಿಸುಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಗುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕುಲಧಾರಾ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ನಿಂದ 17 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 13 ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು "ಭೂತ ನಗರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧ
ಕುಲ್ಧಾರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:00 ರವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಗಳು, ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇದೆ.
