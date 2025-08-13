- Home
- Life
- Travel
- Independence Day : ನೀವು ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
Independence Day : ನೀವು ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ದೇಶದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
- FB
- TW
- Linkdin
ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳು
ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತವು ತನ್ನ 79 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ದೇಶದ ಹತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ, ನವದೆಹಲಿ:
ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ, ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅಮರ ಚಕ್ರ, ವೀರ ಚಕ್ರ, ತ್ಯಾಗ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ಚಕ್ರ.
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ:
- ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ - ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ.
- ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ - ನವದೆಹಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ:
ಗೂರ್ಖಾ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಸುಂದರವಾದ ಆಟಿಕೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ರೈಫಲ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ:
- ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ - ಬಾಗ್ಡೋಗ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ.
- ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ - ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ:
1999 ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಮನೋಜ್ ಪಾಂಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ವೀರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ:
- ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ - ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಶೋಕ್ ಬಕುಲಾ ರಿಂಪೋಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ.
- ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ - ಜಮ್ಮು ತಾವಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ.
ಚಂಡೀಗಢ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ:
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇದನ್ನು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು 2006 ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯ ಆಂಫಿಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ:
- ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ - ಶಹೀದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (11 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ).
- ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ - ಚಂಡೀಗಢ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (8 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ).
ಗುಜರಾತ್ನ ನಡಬೆಟ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ:
1971 ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ, ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಶಾಸನಗಳು, ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ:
- ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ - ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (230 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ).
- ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ - ಪಾಲನ್ಪುರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ (150 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ).
ಸಮುದ್ರ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ, ವೈಜಾಗ್:
1971 ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಶೌರ್ಯಯುತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ಮಾರಕ ಇದಾಗಿದೆ.
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ:
- ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ - ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ.
- ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ - ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (6 ಕಿಮೀ ದೂರ).
ತವಾಂಗ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
1962 ರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪ.
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ:
- ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ - ಅಸ್ಸಾಂನ ತೇಜ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಲೋನಿಬಾರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ನಂತರ 330 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ).
- ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ - ರಂಗಪರ ಉತ್ತರ ಜಂಕ್ಷನ್.
ಸಿಯಾಚಿನ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ
1,400 ಸಮಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಠಳ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸ್ಥಳ.
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ:
- ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ - ದಿಮಾಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (74 ಕಿಮೀ ದೂರ).
- ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ - ದಿಮಾಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ.
ಕೊಹಿಮಾ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್:
1,400 ಸಮಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಠಳ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸ್ಥಳ.
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ:
- ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ - ದಿಮಾಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (74 ಕಿಮೀ ದೂರ).
- ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ - ದಿಮಾಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ.
ಶೌರ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ, ಭೋಪಾಲ್
2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ, ಬೃಹತ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ:
- ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ - ರಾಜ ಭೋಜ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ.
- ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ - ಭೋಪಾಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ.