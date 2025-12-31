ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Flight Ticket ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಲಿ
Flight Ticket: ನೀವು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ "ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ...ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
Incognito Mode ಹುಡುಕಿ
ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ Incognito Mode ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು. ಇದು ಟಿಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.
ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Compare Apps ಬಳಸಿ
ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮೊದಲು ಸ್ಕೈಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಲರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ
ಅಗ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಬುಕಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್
ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು 30-45 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ತಡವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡಿ.
ಕೂಪನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್
ಪೇಟಿಎಂ, ಫೋನ್ಪೇ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಇಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಲವು ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ
ಇಂಡಿಗೋ, ಅಕಾಸಾ, ಏರ್ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಗೋಏರ್ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫುಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಏರ್ ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
