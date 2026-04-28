ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಸ್ತು ಅಂತ ಮಲಗ್ಬೇಡಿ, ಈ 8 ಗಮನಿಸದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ!
Hotel Safety Tips: ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗದಿರಿ
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿರಲಿ, ಹೊರಗಿನ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕೊಠಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ನೋಡುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ನೋಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
ಬಾಗಿಲಿನ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಪೀಪ್ಹೋಲ್ (Peephole)
ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಅದರ ಲಾಕ್ (Deadbolt) ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಬಾಗಿಲಿಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಅಥವಾ 'ಪೀಪ್ಹೋಲ್' ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅದು ಒಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಸಿಕ್ಕಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ.
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಹುಡುಕಾಟ (Hidden Cameras)
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಸ್, ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ ಬೆಳಗಿಸಿ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ; ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಷ್ಟೇ ಕಿಟಕಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಬಾಲ್ಕನಿ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗಿನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ (Ground Floor) ಇದ್ದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಕಪಾಟು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಭಾಗ
ಇದು ಅತಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ. ಕೊಠಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಬಾತ್ರೂಂ, ಕಪಾಟಿನ ಒಳಗೆ, ಪರದೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಡಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.
ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ?
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೈಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಠಡಿಯ ಫೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ (Emergency Exit Map)
ಪ್ರತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ನಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹತ್ತಿರದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೇಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಾಕ್
ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ನೀಡುವ ಸೇಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಅದು ಮೊದಲೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸಿ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಗಳು
ತುಂಡಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಸಾಕೆಟ್ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಯ ಗೀಸರ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ವೈರ್ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪಾಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕೊಠಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇಳಿ.
