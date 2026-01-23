- Home
- ತಿರುಮಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್; ತಿರುಪತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್! ಈ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ
ತಿರುಪತಿ: ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು ತಿರುಪತಿಯ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ತಿರುಮಲ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು, ತಿರುಪತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಟಿಟಿಡಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು
ಈ ಟೂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ದರ್ಶನದ ಸಮಯ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಇತಿಹಾಸ ವಿವರಿಸಲು ಅನುಭವಿ ಗೈಡ್ಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಹಲವು ದೇವಾಲಯ ನೋಡಬಹುದು.
ತಿರುಪತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇವಾಲಯ ದರ್ಶನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ವೇಟಿನಗರ, ನಾಗಲಾಪುರ, ನಾರಾಯಣವನ, ಅಪ್ಪಲಾಯಗುಂಟ, ನಗರಿ, ಬುಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸುರುಟುಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು. ಬಸ್ ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ 9.30. ಟಿಕೆಟ್ ದರ: ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹550.
ತಿರುಪತಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳು
ತಿರುಪತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿರುಚಾನೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಂಗಾಪುರ, ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ವಕುಳಾಮಾತೆ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಬಸ್ ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2. ಟಿಕೆಟ್ ದರ: ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹250.
ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳು
ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ₹450, ಕಾಣಿಪಾಕಂಗೆ ₹550 ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ, ವೆಲ್ಲೂರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್, ಕಾಣಿಪಾಕಂಗೆ ಎಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ₹1200. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ, ವಿಷ್ಣುನಿವಾಸಂನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ 9848007033, 0877–2289123 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
