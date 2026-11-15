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- ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗೈಡ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗೈಡ್
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡದ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾರ್ಗ, ಒಟ್ಟು ದೂರ, ತಗಲುವ ಸಮಯ, ಜನಸಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ಬೆಟ್ಟ ‘ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ’ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ‘ಶ್ರೀ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ’ಯಲ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದ ತಾಣವೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಟ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ನೀವೇನಾದರೂ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈ ಸುಂದರ ತಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ (One Day Trip) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಬೃಹತ್ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆ: ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 36 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ (ಕೊಳ): ಬಂಡೆಯ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನೀರಿನ ಕೊಳ ಹಾಗೂ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿವೆ.
ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಗಳು (Windmills): ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ದೈತ್ಯ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಗಳ ನೋಟ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ.
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ? (Route Map)
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 190 ರಿಂದ 195 ಕಿ.ಮೀ.
ಹಾಸನ ನಗರದಿಂದ ದೂರ: ಕೇವಲ 16 ರಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀ.
1. ಸ್ವಂತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ (ಬೈಕ್ / ಕಾರು):
ಮಾರ್ಗ: ಬೆಂಗಳೂರು ➔ ನೆಲಮಂಗಲ ➔ ಕುಣಿಗಲ್ ➔ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ➔ ಹಾಸನ (NH-75 ಹೆದ್ದಾರಿ).
ಹಾಸನ ಬೈಪಾಸ್ ದಾಟಿ, ಹಳೇಬೀಡು/ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಸಾಲಗಾಮೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಸಾಗಬೇಕು.
ಹಾಸನದಿಂದ ಸುಮಾರು 9-10 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರ 'ಸೀಗೆ' ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರವೇಶ ಕಮಾನು (Arch) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸುಮಾರು 6 ಕಿ.ಮೀ ಕಚ್ಚಾ/ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ತಲುಪಬಹುದು.
2. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ (ಬಸ್ / ರೈಲು):
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ನೇರ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ (KSRTC) ಬಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ರೈಲುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಹಾಸನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ/ಸಾಲಗಾಮೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು, ಆಟೋ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹು.
ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ: ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವು ಉತ್ತಮ 4 ಪಥದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 3.5 ರಿಂದ 4.5 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಬೆಟ್ಟ ಏರಲು: ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೆ ವಾಹನ ಹೋಗುವ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಿದೆ. ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 100 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದರೆ ದೇಗುಲ ಹಾಗೂ ಶಿವನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಸಾಕು.
ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂದಣಿ (Crowd) ಎಷ್ಟಿದೆ?
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನವೋ ಜನ (Heavy Rush): ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. (ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಿತ್ತು).
ಶಾಂತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆ: ನೀವು ಜನಜಂಗುಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (Monday to Friday) ಅಥವಾ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ರಿಂದ 8:00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ತಲುಪುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು & ಟಿಪ್ಸ್:
ಊಟ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು: ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಲಘು ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮುನ್ನ ವಾಪಸಾಗಿ: ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕತ್ತಲಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ (ಸಂಜೆ 6:30ರ ಒಳಗೆ) ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಜಾಗರೂಕ ಚಾಲನೆ: ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅತೀವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ: ಇದು ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ತಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಎಸೆಯದೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.
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