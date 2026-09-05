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- ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದವರು ಆಗಾಗ WhatsApp ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ Hide ಮಾಡಲು ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದವರು ಆಗಾಗ WhatsApp ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ Hide ಮಾಡಲು ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಒಂಥರಾ ಚಟ. ಆಗಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಅವರನ್ನ ದೂರ ಇಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರೊಫೂಲ್ ಫೋಟೋ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
'ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್'
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ನಾವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ (DP) ಆಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ 'ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್' ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಹೈಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ My Contacts Except (ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು.
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಗಳು
- ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ WhatsApp ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
- ಬಲತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Settings ಗೆ ಹೋಗಿ
- ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ Privacy ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ
- ಈಗ Profile Photo ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ
- ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ
- Everyone: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
- My Contacts ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- My Contacts Except...ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- Nobody ಯಾರಿಗೂ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಫೋಟೋ ಬಚ್ಚಿಡಲು 'My Contacts Except...' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 'OK' ಕೊಡಿ.
ಯಾರಿಗೂ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಎಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, 'Nobody' ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೆಸಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಪರಿಚಿತರು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರೈವೆಸಿಯನ್ನು ಇಂದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ!
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