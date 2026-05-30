Dishwasher: ಕೇವಲ ₹15,000ಕ್ಕೆ ಡಿಶ್ವಾಶರ್! ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ!
Best countertop dishwasher India: ದಿನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾ? ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ದುಬಾರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
8 ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ...
ಈ ಡಿಶ್ವಾಶರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಬಟ್ಟಲುಗಳು, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೂನ್ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ವಿಭಿನ್ನ ವಾಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿವೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮೋಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ವಾಶ್ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಸಾಲೆ, ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಕೈಯಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ Midea ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು ₹14,990 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಅನಿಸಿದರೂ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
