ನಾಳೆ ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ: ಧನು ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು
ಮೇ 30-31 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಂದ್ರನು ಧನು, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈಯಲಿದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ಇದು ಅರ್ಥಾತ್ ಮೇ 30 ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮೇ 31 ಎರಡು ದಿನಗಳು ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಳೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರನ ಆಗಮನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರ ಗೋಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರನು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇಗೈಯಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರನು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುವ ಕಾರಣ, ಸ್ವಯಂ ಮನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾರಣ, ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲಾ ಆಗುವ ಸಮಯವಿದು. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳು ನೀವು ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿದ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಯಾರನ್ನೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಲು ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಯುಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ವೃದ್ಧಿಸಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಚಕ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನವೂ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಲವೂ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೃಷ್ಟವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಎದುರುನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಯುಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಳುಗುತ್ತೀರಿ. ಆ ಕ್ಷಣವು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.