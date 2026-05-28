ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಧಮಾಕಾ: ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ 15 OTT ಆಪ್ಸ್, 1000 ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ!
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ 'ಜಿಯೋ ಒಟಿಟಿ ಪಾಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಡ್-ಆನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯ ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, 30GB ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
200 ರೂಪಾಯಿಯ ಹೊಸ 'ಒಟಿಟಿ ಪಾಸ್' ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ (Reliance Jio) ತನ್ನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಆಡ್-ಆನ್ (Add-on) ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ‘ಜಿಯೋ ಒಟಿಟಿ ಪಾಸ್’ (Jio OTT Pass) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರ್ತಿ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಯೋ ಈ ಬಂಡಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ‘ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್’ (Entertainment Plans) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿಗಳು
ಈ 200 ರೂಪಾಯಿಯ ಜಿಯೋ ಒಟಿಟಿ ಪಾಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 15 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಟಿಟಿ (OTT) ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳ ಉಚಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (YouTube Premium), ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಷನ್ (Amazon Prime Video Mobile), ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (JioHotstar), ಸೋನಿ ಲಿವ್ (Sony LIV), ಜೀ5 (ZEE5), ಲಯನ್ಸ್ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ (Lionsgate Play), ಡಿಸ್ಕವರಿ ಪ್ಲಸ್ (Discovery+), ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ (Sun NXT), ಕಾಂಚಾ ಲಂಕಾ (Kanchha Lannka), ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರಾಠಿ (Planet Marathi), ಚೌಪಾಲ್ (Chaupal), ಹೊಯ್ಚೋಯ್ (Hoichoi), ಫ್ಯಾನ್ಕೋಡ್ (FanCode), ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇ (Times Play) ಮತ್ತು ತರಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ (Tarang Plus).
1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್
ಒಟಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಿಯೋಟಿವಿ (JioTV) ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ (JioStar), ಸೋನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ (Sony), ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (Sun TV), ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ (Warner Bros. Discovery) ಮತ್ತು ಇಟಿವಿ (ETV) ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (ಕ್ರೀಡಾ) ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
30GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಲಾಭ
ಇದು ಕೇವಲ ‘ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ’ (Data-only Pack) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಡ್-ಆನ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಚಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ (ಕರೆಗಳು) ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ (SMS) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 28 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 30GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜಿಯೋದ ಉಚಿತ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಆಫರ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ತಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ (Active Base Plan) ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆಫರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಯೋ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ‘ಮೈಜಿಯೋ’ (MyJio) ಆಪ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ‘ಕ್ಲೈಮ್’ (Claim) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಒಟಿಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ‘ಜಿಯೋಟಿವಿ’ (JioTV) ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
