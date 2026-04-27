459 ರೂ. ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು: ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ- ಏನಿದು special offer
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ₹459 ರ "ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್" ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು 18 ತಿಂಗಳ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಂಪರ್ ಆಫರ್
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಯುವಜನರು, ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮರುಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 459 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು "ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್" ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ (Jio youth and gaming prepaid plan). ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
459 ರೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ - ಇದು ಒಟ್ಟು 61 GB ನಿಜವಾದ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 2GB ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.
ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಡೇಟಾ
ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೋಟಾ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಜೀವರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ 5 GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇವೆಲ್ಲಾ ಉಚಿತ
ಕರೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅದು ನೀಡುವ ಮನರಂಜನಾ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಯೋ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ, ಜಿಯೋಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಕೋಡ್ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ
ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಜಿಯೋಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಕ್ಲೌಡ್ನಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಮನರಂಜನಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಬೋನಸ್ ಆಫರ್
ಈ ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ "ಬಂಪರ್" ಡೀಲ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಬೋನಸ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಕಂಪನಿಯು ಜಿಯೋ ಎಐ ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ 50GB ಉಚಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ
ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹35,100 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಯೋಜನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಬೋನಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಆಯ್ದ ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
