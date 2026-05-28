ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ‘ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?’ ಎಂದು ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಡಿಶಾದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತಿನಿಂದ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಹನವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ..
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ.. ಒಡಿಶಾದ ಈ 'ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್' ಬೈಕ್ ಮುಂದೆ ಇಂಧನದ ಹಂಗೇ ಇಲ್ಲ!
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು "ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?" ಎಂದು ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಇಂಧನದ ಖರ್ಚು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, "ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ತಾಯಿ" ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತಿನಿಂದ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಹನವೊಂದನ್ನು ಈತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಹಿತ' ಬೈಕ್ ರಹಸ್ಯ?
ನೋಡಲು ಅಪ್ಪಟ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ವಾಹನದ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತೀರಿ. ಒಡಿಶಾದ ಕಟಕ್ ಮೂಲದ ಈ ಯುವಕ ತನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಬೈಕ್ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಮಾನವ ಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಪೆಡಲ್ ಆಧಾರಿತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ).
ಬೈಕ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸೈಕಲ್ ಮಿತವ್ಯಯ!
ಈ ವಾಹನದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಕಲ್ನಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ:
ಅಗಲವಾದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟು: ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಉದ್ದನೆಯ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಸೀಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್: ಸವಾರನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೈಕ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರೇಮ್: ಸೈಕಲ್ನ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಬೈಕ್ನಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ದೇಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ'ಗೆ ಫಿದಾ:
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದನ್ನು "ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಗಾಡ್" ಮತ್ತು "ದೇಸಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 100 ದಾಟಿದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ" ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವಿ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯೇ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೇ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಇಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲವು. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸವಾರನ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ (ವ್ಯಾಯಾಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು, ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುವ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಬೈಕ್ ಸವಾರಿಯ ಮಜಾ ನೀಡುವ ಈ 'ಒಡಿಶಾ ಬೈಕ್' ಈಗ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.