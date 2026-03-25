- ಇವು ಕನ್ನಡದ Hidden Gems… ತಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾನೆ ಮುಂದಿತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಇವು ಕನ್ನಡದ Hidden Gems… ತಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾನೆ ಮುಂದಿತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು
Kannada movies: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಆಪರೇಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಕೆಟ್
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶಿಯ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸ್ಪೈ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಬಂತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೈಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಕವರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಯೂರೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ.
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕುಳ್ಳ
ಈ ಚಿತ್ರವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಂತಹ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕನ್ನಡದ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಂತಲ್ಲದೆ ನಾಯಕ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೈಂ ಜಾಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇಮೋಷನಲ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿತ್ತು.
ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ 1978ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಆ ಚಿತ್ರದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.
ಸ್ವಸ್ತಿಕ್
ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಂ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಜನ ಇದನ್ನು ಹಿಡನ್ ಜೆಮ್ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಗುಲ್ಟು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವಸಿ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗುಲ್ಟು ಚಿತ್ರ ಇಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ
ಆ ದಿನಗಳು
ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಕುರಿತು ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ ಗಳು ಸಹ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಮಠ
ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ‘ಮಠ’ ಸಿನಿಮಾ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು, ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ತಂದಿಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು.
