- ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಗಳು ಗಾಯಕಿ ಸಾನ್ವಿ ಬೆನ್ನೇರಿದ ವಿನಾಯಕ! ಸನಾತನಿಗಳಿಂದ ಬಂತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ!
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್, ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದಿನ 'ಏಲಿಯನ್ ಟ್ಯಾಟೋ'ದಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಯಿಸಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾನ್ವಿ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಟೋ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಯ ಭವ್ಯವಾದ ಟ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಏಲಿಯನ್ ಟ್ಯಾಟೋ
ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ಯಾಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೈದರಾಬಾದಿನ 'ಏಲಿಯನ್ ಟ್ಯಾಟೋ'ಗೆ (Aliens Tattoo) ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಲಾಕೃತಿ!
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾನ್ವಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ ದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಕಾಯುವ ವಿನಾಯಕ
ಸಾನ್ವಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಟ್ಯಾಟೋ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಣೇಶನ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶನ ಕಾವಲು
'ಗಣೇಶನ ಟ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭುಜಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಇದರರ್ಥ ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶ ನಮಗೆ ಕಾವಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ (Guarding your back) ಎಂಬುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ 'ಸನಾತನ' ಪ್ರಶಂಸೆ
ಸಾನ್ವಿ ಅವರ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಂಡ 'ಸನಾತನ' ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಟ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
ಕಿಚ್ಚನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಈಗ ಮಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಈ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ
ಸದ್ಯ ಸಾನ್ವಿ ಅವರ ಈ ಟ್ಯಾಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನದಂತಿರುವ ಈ ಟ್ಯಾಟೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
