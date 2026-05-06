- ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್; ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ 'ಕಾಡಿನ ರಾಣಿ'ಯಾದ ನಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಈಗ ಕಾಡಿನ ರಾಣಿ! ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಸಾಹಸ; ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ' ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Yash) ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ (Radhika Pandit) ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಕೊಂಚ ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಧಿಕಾ, ಈಗ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಗಾಳಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಡಿಗೆಯ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ. ಎಲೆಗಳ ಮರ್ಮರ ಸದ್ದು, ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿಯುವ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಾನ... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಾಧಿಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಡು ಬೇಸಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ, ತೊರೆಯ ಪಕ್ಕದ ಜಾರುಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತ, ಅವರ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಸ್ತನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತಂತೆ. ಆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ರಾಧಿಕಾ ಫುಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಗೋವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಕರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ (@that_goan_backpacker) ರಾಧಿಕಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಹಿಸಿದ ಕಾಳಜಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ನಮ್ಮ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಈಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಈ ಕೂಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ನೀಡಿದೆ.
