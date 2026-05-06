- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಅಕ್ಕನಿಗಿಂತ್ಲೂ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ..? ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿರೋ ಮಂಗ್ಲಿ ತಂಗಿ!
ಅಕ್ಕನಿಗಿಂತ್ಲೂ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ..? ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿರೋ ಮಂಗ್ಲಿ ತಂಗಿ!
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸಿನೆಪಲ್ಲೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಬಂಜಾರ (ಲಂಬಾಣಿ) ಕುವರಿ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಲೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಮೊದಲು 'ಬೋಲ್ ಬೇಬಿ ಬೋಲ್' ಎಂಬ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಿದ ಇಂದ್ರವತಿ, ನಂತರ 'ಜಾಜಿಮೊಗುಲಾಲಿ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಲಕ್' ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಿಗದ ಹೆಸರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಊ ಅಂಟಾವಾ ಮಾವ..' ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಾಯಕಿ ಇಂದ್ರವತಿ ಚೌಹಾಣ್. ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಮಂಗ್ಲಿ ಅವರ ತಂಗಿ (Indravathi Chauhan) ಎಂಬ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ಇಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ 'ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್'!
ಇಂದ್ರವತಿ ಚೌಹಾಣ್ ಕೇವಲ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಹಾಡುವ ಗಾಯಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಿಕ್ ಕೊಡುವಂತೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದ್ರವತಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಉರ್ಪಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆ 'ಒಂದೇ ಒಂದು' ಹಾಡು!
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದ 'ಊ ಅಂಟಾವಾ ಮಾವ..' ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಇಂದ್ರವತಿ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಬೆಂಕಿಯಂತಹ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರವತಿ ಅವರ ಆ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ, ಆ 'ರಾ ಕೆನೆಸ್' (Rawness) ಪಕ್ಕಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿತು.
ಈ ಹಾಡಿಗಾಗಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರವತಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ' ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್!
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸಿನೆಪಲ್ಲೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಬಂಜಾರ (ಲಂಬಾಣಿ) ಕುವರಿ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಲೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಮೊದಲು 'ಬೋಲ್ ಬೇಬಿ ಬೋಲ್' ಎಂಬ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಿದ ಇಂದ್ರವತಿ, ನಂತರ 'ಜಾರ್ಜ್ ರೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರದ 'ಜಾಜಿಮೊಗುಲಾಲಿ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಕ್ಕ ಮಂಗ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಇವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಂದು ಇವರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ.
ಲಂಬಾಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಯಭಾರಿ:
1996ರ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಇಂದ್ರವತಿ, ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತವರಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ಇವರು, ಇಂದು ಕೇವಲ ಗಾಯಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದ್ಭುತ ನರ್ತಕಿಯೂ ಹೌದು.
ಅಕ್ಕ ಮಂಗ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಲೋಕದ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತಂಗಿ ಇಂದ್ರವತಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಮೋಹಕ ಗಾಯಕಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೋದರಿಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.