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- Yash Toxic Movie: ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಬಳಿಕ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ನಯನತಾರಾ ಜೊತೆಯೂ ಯಶ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್! ಏನ್ರೀ..ಕಥೆ ಇದು
Yash Toxic Movie: ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಬಳಿಕ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ನಯನತಾರಾ ಜೊತೆಯೂ ಯಶ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್! ಏನ್ರೀ..ಕಥೆ ಇದು
Actor Yash Toxic Movie: ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮನಮೋಹಕ ಎಂಬ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಾಡು ಬರೆದವರು ಯಾರು?
ತನಿಷ್ಕ್ ಬಾಗ್ಚಿ, ಫಹೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಅರ್ಸ್ಲಾನ್ ನಿಜಾಮಿ ಅವರು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಕುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ಯಶ್, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಡಿನ ಸಾಲು ಹೀಗಿದೆ…
ಮಿಂಚೊಂದು ಎದೆ ತುಂಬಾ
ನಡೆದಾಡಿ ಮರೆಯಾದಂತೆ
ಯಾಕಿಂಥ ತಿಳಿಗಾಳಿಯು
ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಡಿದೆ
ಅಂತರಾಳ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದೆ
ತಾ ತನಗೇನೆ ಹಾಕಿ ಸವಾಲು
ಆ ನೆನಪು ಕೊಡೊ ಖುಷೀನೆ ವಿಷ
ನಾ ಕಾದಾಡುತ್ತ ನಿಂತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ
ಮನಮೋಹಕ
ತುಸು ಮಾದಕ
ಬದಲಾಯಿತೆ ನನ್ನ ಲೋಕ
ಹೊಸ ಹಂಬಲ
ತುಸು ಗೊಂದಲ
ನಾನೀಗ ಮೂಕ ನಾವಿಕ.......
ಮನಮೋಹಕ
ತುಸು ಮಾದಕ
ಬದಲಾಯಿತೆ ನನ್ನ ಲೋಕ
ನಾ ನನ್ನ ನೆರಳ ಮೇಲೆ
ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ವೇಳೆ
ನಗಬೇಡ ನೀ ಕಾಲವೇ
ಇದೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹೂಬನ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೀ ಭೂಕಂಪನ
ಇದೊಂದು ತರಾ ಹೊಸ ಜೀವನ
ನಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟುವೆನು ದಿನ
ಅತಿಯಾದ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ರಾಯಾ ಪ್ರೋಮೋ, ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ್ನು ಸಂಚಲನಗೊಳಿಸಿದೆ.
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