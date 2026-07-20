V Nagendra Prasad: ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕವೂ ಅದರ ಹಾಡುಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುನುಗುತ್ತೇವೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕವೂ ಅದರ ಹಾಡುಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುನುಗುತ್ತೇವೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ನಟ, ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದ ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಆ ಹಾಡಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಗೀತರಚನಾಕಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಲವುವೇಳೆ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ತವದ ನಡುವೆಯೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವವರು ಖ್ಯಾತ ಗೀತರಚನಾಕಾರ ಡಾ. ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಹಾಗೂ ಸದಾಬಹಾರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅವರ ಸೃಜನಯಾನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ನಟರಾದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೇಮ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶರಣ್, ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ವೀರಕಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗಾಯಕರಾದ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಗೀತರಚನಾಕಾರರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಬರವಣಿಗೆ ಆರಂಭ'
"ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕವನ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕವನಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಟವೂ ಆದವು. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಗೀತರಚನಾಕಾರ ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು," ಎಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ 2,000 ಹಾಡುಗಳ ರಚನೆ
2000ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ವಿ. ಜಯರಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಗಜಿನ ಮನೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗೀತರಚನಾಕಾರರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸುಮಾರು 2,000 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ಭೂಮಿಮೇಲೆ ಇದೆ' ಕೂಡ ಒಂದು.
'ಓದಿನೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ'
ತಮ್ಮ ಪದಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಓದಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. "ನಿಘಂಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 5,000 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಪುಟದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪುಟದವರೆಗೆ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜಾನಪದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓದಿನೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪದವಿದೆ. ನಾನು ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೇ ಹೀಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳು
ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ, ಎಂ.ಎನ್. ವ್ಯಾಸರಾವ್, ಹಂಸಲೇಖ, ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಯ ನರಸಿಂಹ, ಆರ್.ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್, ವಿ. ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಗೀತರಚನಾಕಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
"ನಾನು ಕಾವ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಷೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಜನ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿವೆ," ಎಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಓದಿನ ಶಕ್ತಿ, ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೇ ಯಶಸ್ವಿ ಗೀತರಚನಾಕಾರನನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.