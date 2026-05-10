ಅವರಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ, ಇವರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರಲು ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ; ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!
ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೇಮ; ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ, ರಾಧಿಕಾ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು! 'ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾ' ಪೋಸ್ಟ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ (Radhika Pandit) ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 'ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನ'ದ (Mother's Day) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಗಮ!
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತೀರದ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆಯ್ರಾ ಹಾಗೂ ಯಥರ್ವ್ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಲು ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆ.
ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗು ನಕ್ಕಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರಿಗೆ "ಮಗು ಎಂಬುದು ಎಂದಿಗೂ ಮಗುವೇ, ತಾಯಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ" ಎಂಬ ಸುಂದರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ.
'ಮಗಳಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ'
ಈ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. "Lucky to be their’s… as a daughter, as a mother" (ಅವರಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರಲು ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಗಳಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಧಿಕಾ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ!
ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಲ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಮ್ಮ-ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ "ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ 'ಮದರ್ಸ್ ಡೇ' ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆಗಳ ಸಾಗರ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ!
