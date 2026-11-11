'ರಾಮಾಯಣ' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರುವುದು ಬಹುತೇಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಅಬ್ಬರ: ಕೇವಲ 6 ದಿನಕ್ಕೆ 823 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ, 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ?
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರನೇ ದಿನವೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ರಜೆ, ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದ ಮೇಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆರನೇ ದಿನವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಸುನಾಮಿ!
ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಆರನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 24,344 ಶೋಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 94.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮಂಗಳವಾರದ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 112 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
ಇನ್ನು ಆರನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಶೇಕಡಾ 55.3ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಸರಾಸರಿ 38,726 ರೂ. ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ರಜೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ. ವಾರದ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್; ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯದ್ದೇ ಸಿಂಹಪಾಲು!
ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕೆ ಭಾಷಾವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರನೇ ದಿನ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 76 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆರನೇ ದಿನ 7.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳು ವರ್ಷನ್ 3.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿ 2.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 526 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ!
ಆರು ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 440.45 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 526.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ರಾವಣನ ಅಬ್ಬರ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೋಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆರನೇ ದಿನ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ 297 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ 526.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ 297 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 823.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಇದೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು?
'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ದಿನವಾರು ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಚಿತ್ರದ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಗುರುವಾರ 64.85 ಕೋಟಿ ರೂ., ಎರಡನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ 48.05 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮೂರನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರ 69.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ 56.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಐದನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 107.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆರನೇ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರವೂ 94.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿಜಯದ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರುವುದು ಬಹುತೇಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಆರು ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆಯೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಮುಂದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ!