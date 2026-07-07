- Home
- Entertainment
- Sandalwood
- OTT Release This Month: ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು.. ವೀಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಹಬ್ಬ..!
OTT Release This Month: ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು.. ವೀಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಹಬ್ಬ..!
Top 10 Netflix movies 2026: ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿವೆ. ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ (Blast)
ತಮಿಳು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ.
"ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್" ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ, ಅಭಿರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್.
ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪರಿಣಿತ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾ ಎದುರು ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ. ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ರೋಮಾಂಚಕ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದರ ಹೈಲೈಟ್.
ಅವತಾರ್: ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಬೆಂಡರ್ ಸೀಸನ್ 2 (Avatar The Last Airbender S2)
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೈವ್-ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸರಣಿ. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ 'ಆಂಗ್' ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಣ್ಣಿನ ತತ್ವವನ್ನು (Earthbending) ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಗುವ ರೋಮಾಂಚಕ ಸಾಹಸದ ಪ್ರಯಾಣ.
ಇಕ್ಕಾ (Ikka)
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ (The Map of Longing)
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂಟಿತನ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧದ ಹುಡುಕಾಟ.
ಮುಸಾಫಿರ್ ಕೆಫೆ (Musafir Cafe)
ಬಾಲಿವುಡ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಸ್ಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ. ಒಂದು ಸುಂದರ ಕೆಫೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನ್ವೇಷಣೆ.
ಪೆದ್ದಿ (Peddi)
ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರಗಡ್ 'ಪೈಲ್ವಾನ್' ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಸ್ಟ್ ನೇಬರ್ ಎವರ್ (Worst Neighbor Ever)
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ನೈಜ-ಅಪರಾಧ (True-crime) ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸರಣಿ..ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಡುವಿನ ಜಗಳ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಭೀಕರ ಹಿಂಸಾಚಾರವಾಗಿ ಬದಲಾದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು. ಬದುಕುಳಿದವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಬಾಡಿಕಾಮ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.