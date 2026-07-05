Real life horror movies on OTT: ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹತ್ತಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯದ ಜೊತೆ ತೀವ್ರವಾದ ವಿಷಾದವನ್ನೂ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು.
Horror movies on JioHotstar: ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ Vina Ke Woh Saat Din (Vina: Sebelum 7 Hari). 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಹಾರರ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವು ಸದ್ಯ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾದ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವ ಕಥಾಹಂದರ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ವೀಣಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯನ ರಹಸ್ಯ ಮರಣದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವೀಣಾಳ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಘೋರ ಸತ್ಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸತ್ತ ವೀಣಾಳ ಆತ್ಮವು ಆಕೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ತನಗೆ ನಡೆದ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಕಥೆ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಘೋರ ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣ
ವೀಣಾಳ ಮೇಲೆ 13 ಮಂದಿ ಕಿರಾತಕರು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಎಸಗಿ, ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ದಾರುಣವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ವೀಣಾ ಕುಟುಂಬವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿರದೇ, ಸಮಾಜದ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವೀಣಾಳ ಆತ್ಮವು ಹೇಗೆ ಆ ಕಿರಾತಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳಿಪಟ
ಏಂಜಿ ಉಂಬಾರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ಕಲ್ವಾನಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 58 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. IMDb ಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5.4 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ 'ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್' (JioHotstar) ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಡುಗಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೈಲಾ ಡಿ. ಪೂರ್ಣಮ (Nayla D. Purnama) ಮತ್ತು ಗಿಸೆಲ್ಮಾ ಫಿರ್ಮಾನ್ಸ್ಯ (Gisellma Firmansyah) ಅವರ ನೈಜ ನಟನೆಯು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ನೈಜ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಕೇಸ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನ್ಯಾಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬದ ವೇದನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ.