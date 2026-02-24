ಗತವೈಭವ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ; ಬೀಗರಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು
ಯಾವುದೇ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ' ಹಾಗೂ 'ಮೆಹಂದಿ' ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಷಣಗಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ನವಜೋಡಿಯ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. 'ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ'ದ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಸಖತ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ ನೋಡಿ…
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳಾದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಭಾವಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು, ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡರ ಪುತ್ರಿ ರಚನಾ ಹಾಗೂ ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ದುಷ್ಯಂತ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಹಳದಿಮಯವಾದ ಮದುವೆ ಮನೆ: ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್!
ಯಾವುದೇ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ' ಹಾಗೂ 'ಮೆಹಂದಿ' ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಷಣಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮದುವೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ನವಜೋಡಿಯ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಈಗ ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ 'ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ'ದ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಇಡೀ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಧುಮಗ ದುಷ್ಯಂತ್ ಮತ್ತು ಮಧುಮಗಳು ರಚನಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು:
ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡರು, ಮದುವೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜೋಡಿಗೆ ಹಳದಿ ಹಚ್ಚಿ ಹರಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, "ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್" (Made for each other) ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಚಯವೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಯಿತೇ?
ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಮನೆತನಗಳ ಬೆಸುಗೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಈಗ ಇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು, ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಮನೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ:
ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಸಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ತಯಾರಿಗಳು ರಾಯಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪದ ಅಲಂಕಾರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೈ-ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಯಂತ್ ಅವರ ರಾಜಕುಮಾರನಂತಹ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮನೆತನಗಳ 'ಮೆಗಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್' ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಜೋಡಿ ನೂರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.
