- Home
- Entertainment
- Sandalwood
- ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್
Milana Nagaraj: ನಟಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಮಿಲನಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್
ಚಂದನವನದ ಸುಂದರಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮಿಲನಾ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷ್ಣ, ಪರಿ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ವೆಕೇಶನ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಪರಿ ಜೊತೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯರು
ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಮಿಲನಾ-ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ, ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದು, ಈ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇವರ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ವೆಕೇಶನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಮಿಲನಾ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?
ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 25, 1989ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಿಲನಾ ತಮ್ಮ 37 ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಮಿಲನಾ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಯಶಸ್ಸು
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3’ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಬ್ರೇಕ್, ಬರ್ತ್ ಡೇ ವೆಕೇಶನ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ
ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ನಮ್ ದುನಿಯಾ ನಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 17 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲನಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಜೊತೆ ಮಿಲನಾ ನಮ್ ದುನಿಯಾ ನಮ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಚಾರ್ಲಿ, ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1,2,ಮತ್ತು 3 ಸೀರೀಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.
