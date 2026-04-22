- Home
- Entertainment
- Sandalwood
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮೋಹನ್… ದ.ಕೊರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ Made in Korea ನಟಿ
Priyanka Mohan: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಜೇ-ಮ್ಯುಂಗ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯಾ’ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದಲೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿರೂಪಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯಾ', ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ
ಏಪ್ರಿಲ್ 20, ಸೋಮವಾರ, ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಕೊರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಜೇ-ಮ್ಯುಂಗ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಔತಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯಾ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ರೈಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸಾಗರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ರಾ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯಾ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ನಟರಾದ ಪಾರ್ಕ್ ಹೈ-ಜಿನ್ ಮತ್ತು ನೋ ಹೋ-ಜಿನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಕಥಾ ಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಜೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಜೇ ಮ್ಯುಂಗ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗೌರವ ತಂದಿದೆ.
ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಅಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ "ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯಾ" ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಶಿ ತರೂರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನಶೀಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನೊಳಗಿನ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಇಂದು ಆಳವಾದ ಸಾಧನೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕನಸುಗಳು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ . ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯಾದ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮೋಹನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಒಂದ್ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಷ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 666 ಆಪರೇಶನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
