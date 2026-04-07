ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಮಯ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ, ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ದೇಸಿ ತಿಂಡಿ ಸವಿದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎನಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ, ಅವರು ಶಾಂತವಾದ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಡೌನ್ಟೈಮ್ನ ಒಂದು ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬಳಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಬ್ ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀಲಿ ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ನಿರಾಳ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸಿದ ಕಚಿ ಕೇರಿ (ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ) ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಸರಳ ತಿಂಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರುಚಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇರಿ, ಅಜ್ಜಿ ಮಧು ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳ ನಡುವೆ, 'behave like a man' (ಗಂಡಸಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸು) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿರುವ ಚಾಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೂಟಿಂಗ್ನ ತೆರೆಮರೆಯ ಕ್ಷಣಗಳ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ
ಇನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. 'ಜೈ ಗಂಗಾಜಲ್' ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 'ಸಿಟಾಡೆಲ್' ನಂತಹ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.