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- Premada Oorali: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಾ? ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು?
Premada Oorali: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಾ? ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೃfಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಏನು ನೋಡಿ..
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಅಬ್ಬರ! ‘ದೃಶ್ಯಂ 3’, ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ! Premada Oorali Kannada movie sets new Record! ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ..
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ (Sandalwood) ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ಹವಾ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ತನ್ನ ತಾಕತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಥೆ, ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಬುಕ್ಮೈಶೋ
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಬುಕ್ಮೈಶೋದಲ್ಲಿಯೂ (BookMyShow) ಗಮನಾರ್ಹ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ
‘ದೃಶ್ಯಂ 3’, ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ!
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಬುಕ್ಮೈಶೋದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ.
1.49 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.49 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ದೃಶ್ಯಂ 3’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ದೃಶ್ಯಂ 3’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇ ದಿನ ಸುಮಾರು 1.14 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕ್ರೇಜ್!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಪಂದನೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ವೇಗ
2026ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿವೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಸಾಧನೆ ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
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