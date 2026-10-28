‘ರಾಮಾಯಣ’ ಕೇವಲ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎಂದ ಯಶ್, ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ‘ನಮಸ್ಕಾರ’ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತ, ‘ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಾಗಿಬಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Yash viral Statement in Ramayana Premier: ‘ರಾಮಾಯಣ’ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಯಶ್; ‘ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಗಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಲ’
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್’ ಚಿತ್ರದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯಶ್, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ತಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, “ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ತಂಡದ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭ್ರಮ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟರಾದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ತಾರೆಯರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಗಣ್ಯರು, ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಯಶ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿಯೂ ಯಶ್ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಯಶ್ ಅವರ ದೃಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾದವು ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಕೇವಲ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎಂದ ಯಶ್
ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ‘ನಮಸ್ಕಾರ’ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಯಶ್, ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಾಗಿಬಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪಿಸಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ‘ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್’ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯವರೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.