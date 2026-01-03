- Home
50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಸಿನಿಮಾ, 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 54 ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ; ದೇಶದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ನಟ ಯಾರು?
Kannada Actor Movies: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಭೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 1000 ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ನಟರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗಾಯಕರು, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೆರೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಲನಟನಾಗಿ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ನಾಯಕನಾಗಿ, ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ, ಗಾಯಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರೂಪಕನಾಗಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಿಂದ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
1000 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟರಾಗಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 54 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಕರಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಠ, ಧ್ವನಿ ಮರೆಯೋದುಂಟೇ?
ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಎಂದರೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು 'ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದವು. ನಾಯಕನಿಂದ ಪೋಷಕ ನಟನಾದ ಮೇಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿದವು.
ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ
ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಧ್ವನಿ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ಪಿ.ಜೆ. ಶರ್ಮಾರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕೂಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ನಟರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಳೆ' ಎಂಬ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭೆ
ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ರವಿಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ನಟರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆದಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ 'ಶಂಭಾಲ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಟರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಪೋಷಕ ನಟರಾಗಿ ಸಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
