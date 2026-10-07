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- ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಬಳಿಕ ರಮಿಕಾ ಶಿವುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ‘ವಸಂತ’ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಬಳಿಕ ರಮಿಕಾ ಶಿವುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ‘ವಸಂತ’ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಇದೀಗ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘ವಸಂತ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು, ಇದೀಗ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಾದ ‘ಪಾರು’ ಹಾಗೂ ‘ನೀನಾದೆ ನಾ’ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದ ರಮಿಕಾ, ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾದ ರಮಿಕಾ ಶಿವು, ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಭೀರತೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರದ ತೂಕವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ವಸಂತ’!
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ‘ವಸಂತ’ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರದೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದು ನಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ರಮಿಕಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಚಾರ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ನೇರವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜನರ ನಡುವೆಯೇ ತೆರಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಸಹಜ ನಡೆ ಕೂಡ ಹಲವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ರಮಿಕಾ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನಟಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ, ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದೆ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ
ತೂಕವಿರುವ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ರಮಿಕಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವುಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
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