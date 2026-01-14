- Home
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟೀಸರ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಾರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೃಶ್ಯವು ಅಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ: ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ವಿವಾದ! ಏನಿದೆ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ?
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಆದರೆ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೊಂದು ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಈಗ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು:
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೊಂದರ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕವು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ!
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟೀಸರ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಾರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೃಶ್ಯವು ಅಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ವಾರ್:
ಈ ವಿಷಯವು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟೀಕಾಕಾರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮೀಯ ವಿವಾದವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಈ ದೂರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಹವಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ವಿವಾದಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹೀರೋ ಯಶ್ ಆಗಲೀ, ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರತಂಡವಾಗಲೀ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
