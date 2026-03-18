- 'ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ..': ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ!
'ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ..': ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ!
ಕನ್ನಡದ 'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಡಿನ ಕುರಿತು ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ ವಿವಾದ
ಕನ್ನಡದ 'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೊತೆಗಿನ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಹಾಡು ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿದೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾದ ವಿವಾದ
ಈ ವಿಷಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಅಬಾಧಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಈ ಹಾಡು ವಿವಾದವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೆ'
ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: "ನಾನು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಭಾಗವಾದ ಹಾಡು. ನಾನು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಐಕಾನ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಹಾಡಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾರು ತಾನೇ 'ಬೇಡ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ? ಜೊತೆಗೆ ಇದು 'ನಾಯಕ್ ನಹಿ' ಹಾಡಿನ ರಿಮೇಕ್ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ
"ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹಾಡಿನ ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'AI ಫೋಟೋ ಕಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು'
ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೋರಾ, "ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯಕರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಯೇ ಹೊರಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ 'AI ಜನರೇಟೆಡ್' (AI-generated) ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಮೊದಲೇ AI ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆ'
"ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 'ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ನೆಪೋ ಕಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ
"ನಾನೇನು 'ನೆಪೋ ಕಿಡ್' (Nepo kid) ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋರಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನೋರಾ
ಹಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, "ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಹಾಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ, ಇಂತಹ ವಿವಾದಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
