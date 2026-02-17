- Home
Actress Madhavi: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 80ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ಮಾಧವಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ 30ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಮಾಧವಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಮಾಧವಿ. ಅವರ ನಟನೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ ಸೋಲದವರು ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ದೂರದ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಟಿ ಮಾಧವಿ ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
30ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ನಟಿ ಮಾಧವಿ ಅವರು ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ 30ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ತಮಗಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಕೈಗೆ ಮೆಹೆಂದಿ ಹಾಕಿ, ಮದುಮಗಳಂತೆ ತಯಾರಾಗಿ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ
ರಾಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ನಮ್ಮ 3 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಟಿಫಾನಿ, ಪ್ರಿಸ್ಸಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಎವೆಲಿನ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ 30 ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆವು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ! ಎಂದು ಮಾಧವಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ
ಮಾಧವಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರು ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಅನಂತನಾಗ್, ಅಂಬರೀಷ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.
ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಲಂ, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 200 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಮಾಧವಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮೆಸ್ ರಾಲ್ಫ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸದ್ಯ , ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎವಿಲಿನ್ ಶರ್ಮಾ, ಟಿಫಾನಿ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲಾ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ
ಮಾಧವಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 25 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ (kannada films) ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ. ಹಾಲು ಜೇನು, ಗರುಡ ರೇಖೆ, ಚಿನ್ನದಂಥ ಮಗ, ಚಾಣಕ್ಯ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು, ಮಲಯ ಮಾರುತ, ಜೀವನ ಚೈತ್ರ, ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮಾಧವಿ ನಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು.
