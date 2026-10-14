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- 'ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವು ಇರುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ': ನಟ ಅವಿನಾಶ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುದಾದಾ
'ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವು ಇರುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ': ನಟ ಅವಿನಾಶ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುದಾದಾ
How Vishnuvardhan Shaped Actor Avinash's Career: "ವಿಷ್ಣು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇದೆ" ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವುಕರಾದ ಅವಿನಾಶ್
ಭಾವುಕರಾದ ಅವಿನಾಶ್
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟ, ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನ (ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ)ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುದಾದಾ
ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುದಾದಾ
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವಿನಾಶ್, "ಪಿ. ವಾಸು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಾದಾ' ನನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬಳಿಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್. ದಾಸ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು. 'ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹುಡುಗ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾ?' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿಂಜರಿದಾಗ, 'ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವು ಇರುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ರಿ ಆ ರೋಲ್' ಎಂದು ನನ್ನ ಪರ ನಿಂತು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
'ಯಜಮಾನ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಬೆಳೆದ ಗಾಢ ಸ್ನೇಹ
'ಯಜಮಾನ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಬೆಳೆದ ಗಾಢ ಸ್ನೇಹ
'ಯಜಮಾನ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಡನಾಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಮೈಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, "ಜೊತೆಗೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು (ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್) ಇಟ್ಟುಕೋ" ಎಂದು ಗದರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂದು ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಹುಡುಗ ಇಂದಿಗೂ (25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ) ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಆಪ್ತಮಿತ್ರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇ ವಿಷ್ಣು
'ಆಪ್ತಮಿತ್ರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇ ವಿಷ್ಣು
'ಆಪ್ತಮಿತ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪಾತ್ರ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.
ಮಾಳವಿಕಾ–ಅವಿನಾಶ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಗಳಂಥ ವಾತ್ಸಲ್ಯ
ಮಾಳವಿಕಾ–ಅವಿನಾಶ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಗಳಂಥ ವಾತ್ಸಲ್ಯ
ಅವಿನಾಶ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸದಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಟಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಅವಿನಾಶ್ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಾಗ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬೈದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಮಗಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು, ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮನೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿ
ಮನೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿ
ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ನೂತನ ಮನೆಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್. 'ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ' ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರವಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕುಳಿತು ಹರಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.
"ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ, ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ನಟ ಅವಿನಾಶ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
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