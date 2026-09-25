- Home
- Life
- Relationship
- ಮಗುವಾದ ಬಳಿಕ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೋಪ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ!
ಮಗುವಾದ ಬಳಿಕ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೋಪ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ!
Relationship after childbirth: ತಾಯಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಗಂಡ ಎಂದರೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಎಂದು ಎನಿಸಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳು.
ತಾಯಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಕೋಪವೇಕೇ?
ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಗು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎದ್ದು ಮಗುವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪತಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು “ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ನಾನೇ ಏಕೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು?” ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದವಾಯಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸುಸ್ತು ಪತಿಗೆ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಪತಿಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳೂ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ಕೋಪ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬದಲು ದೂರ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ 6 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು? ಬನ್ನಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೊರುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆ
ಮಗುವಿನ ಬಹುತೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದ್ದಾಗ, ಆಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಬಹುದು. ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪತಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸುಸ್ತು
ಹೊಸ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗು ರಾತ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದು. ನಿರಂತರ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ದೇಹದ ಸುಸ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪತಿಯ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು.
ತನಗಾಗಿ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು
ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಓದುವುದು, ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಗುವಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪತಿ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಹುದು.
ಪತಿಯಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿರುವುದು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಕೇವಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವೂ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪತಿ ಮಗುವಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೇ ತನ್ನ ಸಹಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ “ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?” ಅಥವಾ “ಇಂದು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದೀರಾ?” ಎಂದು ಕೇಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು.
ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆಯಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವರ್ತನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಬದಲಾಗಿರುವ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಗಾತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಾತುಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು
ಮಗು ಬಂದ ನಂತರ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಹುದು. “ಡೈಪರ್ ಮುಗಿದಿವೆ”, “ಮಗುವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು” ಅಥವಾ “ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು?” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಿಂದಿನಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತುಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಂಪತಿಗೆ ತಾವು ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೇವಲ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರಬಹುದು.
ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪತಿಯ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷವೇ?
ಖಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ “ನನಗೆ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಬರುತ್ತಿದೆ” ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಜವಾಗಿ “ನಾನು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ”, “ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ”, “ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು” ಅಥವಾ “ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೋಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.