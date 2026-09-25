ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಚೇರಿಯ ಊಟದ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19.17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಗೆದ್ದರೂ ಆಕೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸದೆ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ಸಂಯಮದ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಂತಿರುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಚೇರಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೊಂಚ ನಿರಾಳತೆ ಪಡೆಯಲು ಊಟದ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಹೋಯಿತು!
ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಹಿಳೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ ಖರೀದಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್, ಆಕೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ $2 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹19.17 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿ ಒಲಿದರೂ ಆಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು!
ಒತ್ತಡದ ದಿನ ತಂದಿತ್ತ 'ಬಂಪರ್ ಲಕ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಎಂದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಮುಗಿಸುವುದು, ಸಣ್ಣ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದರೆ, ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮೌತ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು 'ಲವ್ ಫುಡ್ ಮಾರ್ಟ್' ಎಂಬ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು $20 (ಸುಮಾರು ₹1,916) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ 'ಪ್ಲಾಟಿನಂ 7s' ಎಂಬ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್-ಆಫ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಲಾಟರಿ ಆಟದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವಾದ 19.17 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಅವರಿಗೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು!
ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದರೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಮರಳಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೆರೆದ ಸಂಯಮ!
ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಹುತೇಕರು ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ಮನೆಗೆ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಂಯಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು.
ತಮ್ಮ ಊಟದ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಏನೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂತರ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಲಾಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆಕೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಧಕ್ಕೆ ತರದೆ ದಿನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ
'ಪೀಪಲ್' ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಗೌಪ್ಯತಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಲಾಟರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ $2 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಡೆಯುವುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ (Lump Sum) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಆ ಮಹಿಳೆ ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇನ್ನು ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ 'ಲವ್ ಫುಡ್ ಮಾರ್ಟ್' ಅಂಗಡಿಗೂ ಲಾಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬೋನಸ್ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟದ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಲಿದ ಈ 'ಜಾಕ್ಪಾಟ್' ಕಥೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೂ. 19 ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕೆ ತೋರಿಸಿದ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.