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- Surekha Vani: ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಖಡಕ್ ಮಾತು!
Surekha Vani: ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಖಡಕ್ ಮಾತು!
ಪೋಷಕ ನಟಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಭದ್ರ', 'ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು', 'ಶ್ರೀಮಂತುಡು', 'ದುಬೈ ಸೀನು', 'ಬಾದ್ ಶಾ', 'ನಾಯಕ್' ನಂತಹ ಹಲವು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ 'ನೀರಮ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸುರೇಖಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗಳು ಸುಪ್ರೀತಾ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳು ಸುಪ್ರೀತಾ ಕೂಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ-ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಯಂಗ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಅವರ ಪತಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮಗಳು ಸುಪ್ರೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸುರೇಖಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. 'ನನ್ನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. 'ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವೇ ಮೀಡಿಯಾದವರು ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನೇನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿ' ಎಂದು ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. 'ನಾನು ಯಾರು, ನನಗೇನು, ನಮ್ಮದೇನು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟವಾದ ಫೋಟೋ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ' ಎಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
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