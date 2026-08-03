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- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೈಜ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತೆ! ಮಳೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಬಂತೋ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತೆ!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೈಜ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತೆ! ಮಳೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಬಂತೋ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತೆ!
'ಹ್ಯಾಪನ್' ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಗಾಲವು ಆಧುನಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಶೇ. 41 ರಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಮಳೆಯ ಸಮಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವುದು ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಅನೇಕರು ಕೆಫೆ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಡೇಟ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಾಯ್ ಸವಿಯುತ್ತಾ, ಮಳೆ ಹನಿಗಳ ಇಂಪಾದ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವುದು, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗುನುಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ (Rain and Romance) ಎನ್ನುವುದು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸುಂದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ (Modern Dating) ಮಳೆಗಾಲ ಎನ್ನುವುದು ಬರಿ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ (Relationship Test) ಮಾಡಲು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ!
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ 'ಹ್ಯಾಪನ್' (happn) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 'ಮಾನ್ಸೂನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2026' (Monsoon Dating Index 2026) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವಜನತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಎನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಹೊಸ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಈ ವರದಿಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ ನೋಡಿ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು
ಶೇ. 41 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಶೇ.41 ರಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಗಂಭೀರ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ (Serious Relationship) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಶೇ. 24 ರಷ್ಟು 'ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್' ಟ್ರೆಂಡ್: ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಆಳವಾಗಿದೆ (Deeper Connection) ಎಂದರ್ಥ ಎಂದು ಶೇ. 24 ರಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ. 76 ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಹಂಬಲ: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಶೇ.76 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ 'ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ' (Craving Companionship) ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಸೆ ಮೂಡುತ್ತದೆಯಂತೆ.
ಶೇ. 49 ರಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಡೇಟ್ಸ್: ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅವಸರವಿಲ್ಲದೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯವನ್ನು ಜೋಡಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ (Longer Dates) ಎಂದು ಶೇ. 49 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನೈಜ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೇ. 54 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು (Clear Communication) ದೊಡ್ಡ 'ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್' (Green Flag) ಎಂದು ಶೇ. 34 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಔಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಕೆಫೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ.
ಶೇ. 44 ಮಂದಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಫೆಗಳು (Neighbourhood Cafes) ಹಾಗೂ ಚಾಯ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಶೇ. 26 ಮಂದಿ: ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು (Home Dates) ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಶೇ. 13 ಮಂದಿ: ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಕೋ-ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳನ್ನೇ (Co-working spaces) ಡೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ!
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕೊಂಚ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (Slow Living). ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಯ್, ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ!
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