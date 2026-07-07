ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಮನವೂರಿ ಪಾಂಡವುಲು' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಪಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಮನವೂರಿ ಪಾಂಡವುಲು' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

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ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ 'ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು' ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜಯಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಯಕೃಷ್ಣ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಂದಾಗ, 'ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇವಾಗ ಮದುವೆಯೇ?' ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ.

'ಈ ಹುಡುಗ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಸುರೇಖಾರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿ, ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು 'ಹೂಂ' ಎನ್ನದೇ ಇರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 'ಏನು ಮದ್ದು ಹಾಕಿದಳೋ ಏನೋ, ಬಾಯಿಗೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟರೆ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂದರು, ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕತ್ತನ್ನೇ ಕಚ್ಚೋಕೆ ಬಂದಳು' ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

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ರಜೆ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು

ಸುರೇಖಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ, ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಮಯವನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮದುವೆಗೆ ರಜೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂ.ಎಸ್. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರಜೆ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮದುವೆಗೆ ರಜೆ ಕೇಳಿದರೆ, 'ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ' ಎಂದರು.

ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಮದುಮಗನಾಗಲು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮದುವೆ, ಮೂರನೇ ದಿನ... ಅದೇನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.