ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಇದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಸುಮಾರು 2,300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಒಳನೋಟಗಳು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯಾರೊಂದಿಗೂ ರಹಸ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಗುರುತಿಸಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಸಮಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಗಾದೆ ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು: “ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಾರದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.”
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತರವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.