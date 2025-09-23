- Home
Chanakya Niti: ಇಂತಹವರು ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ಡೇಂಜರ್, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ
ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನಂತರ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ನೀವು ಸಹ ಉತ್ತಮ, ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಂದು ನಾವು ಇಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಾರದು. ಅಂತಹ ಜನರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಂತಹ ಜನರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು.
ಮೂರ್ಖ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖಿತರಾಗಿರುವುದು
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಥವಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಃಖಿತರಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಂತಹ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.