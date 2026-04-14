ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ GenZ ಹುಡುಗಿಯರೇ.. ಇಂಥ ಹುಡುಗರ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪು
ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭಾವನೆ, ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ GenZ ಹುಡುಗಿಯರು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂಥಹ ಹುಡುಗನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
GenZ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜೀವನವೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ GenZ ಹುಡುಗಿಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. GenZ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಂತರ ಹುಡುಗರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹುಡುಗ
ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ, ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪುರುಷನಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಅಂತಹ ಹುಡುಗರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಏನೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಇಷ್ಟ ಪಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವವರು ಅಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು
ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸಿಕ್ಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವತೆಯಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರು ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆ ಅಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ. ನಂತರ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ.
