ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ದೆವ್ವ… ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!
Haunted police station of ranchi here ghosts slapped many officials ರಾತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿಸುತ್ತಂತೆ… ತನಿಖೆಗೆ ಹೋದ ಪೊಲೀಸರೇ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಬಂದರಂತೆ!
ಯಾನಕ ಪ್ರೇತ ಕಥೆ
ರಾಂಚಿಯ ಹಳೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇಂದು ಭಯಾನಕ ಪ್ರೇತ ಕಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರುಚಾಟದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಕೆಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಬಂದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ
ಒಮ್ಮೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ, ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಗನ್ನಾಥಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ದೆವ್ವದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ
ಈ ಹಳೆಯ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ನಿರಂತರ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಜನವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾದುಹೋಗಲು ಜನರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ.
