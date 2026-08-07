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- ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನವೇ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ: ಹಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಜವಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನವೇ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ: ಹಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಜವಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
ಈ ಬಾರಿಯ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಮತ್ತು 28ರ ನಡುವೆ ಯಾವ ದಿನ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಶುಭ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಗೂ ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಲೇಖನವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಹೋದರತ್ವ ಬೆಸೆಯುವ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ
ಸಹೋದರತ್ವ ಬೆಸೆಯುವ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಣ್ಣನು ತಂಗಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಬಂಧ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಂಡನದ್ದು ಎಂದು ಸಾರಲು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಇದೆ. ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆ ಅವರದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಸಲದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಮತ್ತು 28 ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ.
ರಾಖಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ
ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಖಿಯ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ: ಈ ವರ್ಷ ರಾಖಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಹಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ, ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಈ ವರ್ಷ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:53 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:32 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:53 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ದಿನದಂದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವನ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:38 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:18 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭದ್ರವಿಲ್ಲದ ಶುಭ ಸಮಯದಿಂದಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಹೋದರಿಯರು ಈ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.
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