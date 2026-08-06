ಕೈ-ಕಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೆಹಂದಿ ಗಾಢ ಬಣ್ಣ ಬರಬೇಕಾ? ಸುಲಭದ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂದ ನೋಡಿ
ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಗಾಢವಾದ ಮೆಹಂದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಗೋರಂಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಂಬೆ-ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣ, ಲವಂಗದ ಹೊಗೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು...
ಇನ್ನೇನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಶ್ರಾವಣ ಎಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರಂಗುರಂಗಿನ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಮಾಮೂಲು. ಇದನ್ನು ಮದರಂಗಿ, ಗೋರಂಟಿ ಎನ್ನುವುದೂ ಉಂಟು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೆಹಂದಿ ಎನ್ನುವುದು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಮೀರಿ ಮೆಹಂದಿ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಅರೆದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಭ ಉಂಟು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ, ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿ!
ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಲಿ
ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವಾಗ, ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಕತ್ ರಂಗು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೆಹಂದಿಯ ರಂಗು ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ ಗಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೂಡ ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಂಗು ಬರಲಿದೆ. ಅದೇನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಹಂದಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಬೇಕು?
ಪದಾರ್ಥಗಳು: 1/4 ಕಪ್ ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿ, 2 ಟೀ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ, ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ದಪ್ಪವಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಅಥವಾ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ, 1 ಟೀಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಸಾರಭೂತ ತೈಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಮೆಹಂದಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿ:
ಉತ್ತಮ ಮೆಹಂದಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ಕ್ಲೀನ್ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿ (ಮೆಹಂದಿ) ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನೀರು ಅಥವಾ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗೋರಂಟಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಗೋರಂಟಿ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆರರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಈಗ, ಗೋರಂಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೋನ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
ಮೆಹಂದಿ ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗಾಢವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನ ಜೆಲ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಎಲೆಗಳ ನೀರು) ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಸರಳ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಗೋರಂಟಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು?
ಗೋರಂಟಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು, ನಿಂಬೆ-ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಲವಂಗದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೋರಂಟಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗೋರಂಟಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಗೋರಂಟಿಯನ್ನು ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.
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