ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮನಾ ಜಂಪಾಲ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'ವೋಕ್ಸಾ' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ AI ಉದ್ಯಮಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳನ್ನು 24/7 ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ AI-ಚಾಲಿತ ಸ್ವಾಗತಕಾರನನ್ನು ಈಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಾಲಕಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಕೆಲೋವ್ನಾ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮನಾ ಜಂಪಾಲಾ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಕಿರಿಯಳು ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟವಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಿಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮಷಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಟಕ್ಕೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಟ-ಪಾಠದ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಮೂಗು ತೂರಿಸದೇ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಕೆನಡವಳಾಯ್ತು, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು, ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ, 24 ಗಂಟೆ ಶಾಲೆ, ಟ್ಯೂಷನ್, ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್... ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಗುರುತಿಸದೇ ಹೋಗುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕಿ ಕುರಿತು
ಇನ್ನು, ಮನಾ ಜಂಪಾಲಾ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮನ ಜಂಪಾಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಕೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಕೆಲೋವ್ನಾ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಈ 12 ವರ್ಷದ ಮನಾ ಜಂಪಾಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ವೋಕ್ಸಾದ ಸ್ಥಾಪಕಿ. ವೋಕ್ಸಾ ಒಂದು AI-ಚಾಲಿತ ಸ್ವಾಗತಕಾರರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳನ್ನು 24/7 ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಗೆ ಮನಾ ಜಂಪಾಲ ಅವಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದವರು ತಂದೆ. ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಈ ಪುಟಾಣಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಮನ, 9 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತಳು ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತ ನಂತರ, ಅವಳು 11 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ತರುವಾಯ ಅವಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು, ಅವಳನ್ನು ಕಿರಿಯ AI ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಳು.
ವೋಕ್ಸಾದ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಳಬರುವ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಾನಾಗೆ ವೋಕ್ಸಾದ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಅವರು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ AI ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಳು. ಕೆನಡಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವೋಕ್ಸಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸೇವಾ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ 24/7 AI ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಂಪನಿಯು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಾದ್ಯಂತ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ನಿಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮನ ಜಂಪಾಲ ಅವರ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.