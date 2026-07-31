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- Parenting: ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯಗಳಿವು!
Parenting: ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯಗಳಿವು!
Parenting boys: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಆ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು?
ಆ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ವಿಶೇಷ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅಂಶಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪೋಷಕರು ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ತುಂಟತನ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ
ತುಂಟತನ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹುಡುಗರ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗಗಳು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಟತನ ಮಾಡುವುದು, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಗಮನಹರಿಸದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಠಮಾರಿತನ ಅಥವಾ ತಿಳಿಗೇಡಿತನ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಹಜ ಹಂತವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ದೈಹಿಕ ಆಟಗಳ ಪಾತ್ರ
ದೈಹಿಕ ಆಟಗಳ ಪಾತ್ರ
ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಆಟಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಓಡುವುದು, ಹತ್ತುವುದು, ಜಿಗಿಯುವುದು, ಚೆಂಡಾಟ ಆಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಆಟಗಳು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದಂತಹ ಅನೇಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ.
ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯೇ ಹೋಗುವುದೇಕೆ?
ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯೇ ಹೋಗುವುದೇಕೆ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದುಃಖವಾದಾಗ, ಭಯವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಅಮ್ಮನ ಬಳಿಗೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಬಂಧವೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರರ್ಥ ತಂದೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೇಕು.
ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ
ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಯೂ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು ತಂದೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರುತ್ತವೆ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೇನು?
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೇನು?
ಕೆಲವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಅಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ತಂಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
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