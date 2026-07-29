1974ರಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ಕೊ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ "ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸಾಲು ಕಂಡ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ, ಜೆಆರ್ಡಿ ಟಾಟಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದು ಟೆಲ್ಕೊದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರು. ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ದಾರಿ ತೆರೆದಿತು.
ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ, ಸಮಾಜಸೇವಕಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ. ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಜೆಆರ್ಡಿ ಟಾಟಾಗೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿತು.
'ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸಾಲು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ:
1974ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ, ಟೆಲ್ಕೊ (ಈಗಿನ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್) ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿದರು. ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸಾಲು ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದಿಂದ ಇಂತಹ ನಿಲುವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಅವರು, ನೇರವಾಗಿ ಜೆಆರ್ಡಿ ಟಾಟಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಪತ್ರದಿಂದ ತೆರೆಯಿತು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..!
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಟೆಲ್ಕೊದಿಂದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂತು. ಕಂಪನಿಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಪುಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಿಸದಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದಿನ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರೂ, "ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಡಲೇಬೇಕು" ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದರು.
ಟೆಲ್ಕೊದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್..!
ಸಂದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಟೆಲ್ಕೊದ ಅಂಗಡಿ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಜೆಆರ್ಡಿ ಟಾಟಾ ನೀಡಿದ ಜೀವನ ಪಾಠ!
1982ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಟೆಲ್ಕೊ ತೊರೆಯುವಾಗ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಜೆಆರ್ಡಿ ಟಾಟಾ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. "ಯಾವತ್ತೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕೊಡಿ" ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಯಿತು.
ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವ ಕಥೆ..!
ಇಂದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸರಳ ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಈ ಕಥೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.