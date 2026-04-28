- Home
- Life
- Relationship
ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಟಿ Sanjana Burli ಹನಿಮೂನ್: ಸ್ಥಳ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೇನಾ
'ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ, ವೈದ್ಯ ಸಮರ್ಥ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತಾಂಜೇನಿಯಾ ಬಳಿಯಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮ್ನೆಂಬಾ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಮದುವೆ
ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಿಸಿ ಮೇಡಂ ಸ್ನೇಹಾ, ಹಾಗೂ ಗಂಧದ ಗುಡಿ (Gandhada Gudi) ಸೀರಿಯಲ್ ಚಂದನಾ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಇದೀಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ
ಸಮರ್ಥ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ನಟಿ ಇದೀಗ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಹನಿಮೂನ್ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ, ಅಡ್ಡ ತಡೆದಿದ್ದ ಸಂಜನಾ, ಈಗಲೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೀಗ ನಿಜವಾಗಿದೆ.
ಏನು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಜೋಡಿ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ತಾಂಜೇನಿಯಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಮ್ನೆಂಬಾ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ. (Tanzania Mnemba) ಅದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳಿ ಮರಳು ಮತ್ತು ತಿಳಿ ನೀರು ಬಣ್ಣದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಈ ದ್ವೀಪ.
ಹವಳದ ಬಂಡೆ
ಈ ದ್ವೀಪದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳಿವೆ. ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಸ ಸಕತ್ ದುಬಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಸಂಜನಾ ಪತಿ?
ಇನ್ನು ಸಂಜನಾ ಅವರ ಪತಿ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಮರ್ಥ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮೂಲತಃ ದಾವಣಗೆರೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು. ಸಮರ್ಥ ಅವರು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಥ ಚನ್ನಗಿರಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
