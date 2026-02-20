- Home
- ರಶ್ಮಿಕಾ- ವಿಜಯ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಕಾಪಾಡಲು ಏಳು ಸಮುದ್ರದಾಚೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ! ಮದ್ವೆ ದಿನ ಇರೋದೇನು, ಖರ್ಚೆಷ್ಟು?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾರಾ ಜೋಡಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕ
ಸರೋವರಗಳ ನಗರಿ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಉದಯಪುರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು National Crush ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸುಂದರ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ.
ಏಳು ಸಮುದ್ರಗಳ ಆಚೆಯಿಂದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕರೆ
ಈ ಜೋಡಿ ಇದಾಗಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬ್ಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತು ಒಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೋಡಿ.
ಬೌನ್ಸರ್ಸ್
ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ವಿದೇಶಿ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 'ನೋ-ಫೋನ್' ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು, ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನೇನು ಇರಲಿವೆ?
ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದಯಪುರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಬೈ ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮದುವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ 117 ಸೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐದು ಸೊಗಸಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅತಿಥಿಗಳ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚ
ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೆಚ್ಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ 35 ಸಾವಿರದಿಂದ 65,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು 1.2 ರಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ರಾಫೆಲ್ಸ್ ಉದಯಪುರ ಮತ್ತು ಫೇರ್ಮಾಂಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿವೆ.
ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್
ಕೈಲಾಶ್ಪುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲವು ಆಪ್ತರು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ಮತ್ತು 25 ರಂದು ಹಲ್ದಿ, ಮೆಹೆಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರು ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಫೋಟೋವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
